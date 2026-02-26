Ita Airways animali fino a 30 kg in cabina | arriva il servizio Large Pet Friendly

Fiumicino, 26 febbraio 2026 – Ita Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac la Compagnia metterà in vendita su voli di linea domestici “ Large Pet Friendly ” il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg. La Compagnia aerea italiana di riferimento – dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino ( leggi qui ) due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino – ha continuato a lavorare senza sosta per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cani in aereo, in cabina anche gli animali domestici di grossa taglia: il servizio Ita, come funziona(Adnkronos) – Ita Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali.

