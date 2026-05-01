Il 29-30 aprile, a bordo di un volo della compagnia aerea italiana, si è verificato il primo parto in volo nella storia dell’azienda. La nascita del bambino, di nome Mohamed Alessandro, è avvenuta durante il viaggio tra Dakar e Roma Fiumicino. La capo cabina ha descritto l’evento come un’emozione incredibile, senza ulteriori dettagli riguardanti le condizioni di salute della madre e del neonato.

Si chiama Mohamed Alessandro il primo bambino nato a bordo di un aereo nella storia di Ita Airways. E’ successo la sera tra il 29 e il 30 aprile sul volo AZ855 partito da Dakar, in Senegal, e diretto a Roma Fiumicino. Il piccolo è venuto alla luce “intorno alle 00.30, ora locale, è stata un’emozione incredibile”, racconta a LaPresse Claudia Rossini, capo cabina del volo Ita Airways. “Sono eventi rari ed eccezionali – spiega – La mamma, incinta di sette mesi, ha avuto dei dolori dopo un’ora dal decollo e quando ce l’ha comunicato ci siamo subito coordinati. Da lì il comandante ha deciso di fare l’extrascalo e di tornare a Dakar “. “Ma non è stato immediato, avevamo ancora un’ora di volo e in quell’ora è nato il bambino.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimbo nato su un volo Ita Airways, il racconto della capo cabina: “Emozione incredibile”

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