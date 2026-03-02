Freevola – Il peso degli sguardi spettacolo e dibattito ad Abano Terme

A Abano Terme si è tenuto lo spettacolo “Freevola – Il peso degli sguardi”, seguito da un dibattito pubblico. L’evento ha affrontato temi come le aspettative sociali, gli stereotipi e la difficoltà di sentirsi accettati. La rappresentazione e le discussioni hanno coinvolto il pubblico nel riflettere su queste questioni. L’iniziativa ha avuto luogo nel centro cittadino e ha visto la partecipazione di vari cittadini e organizzatori.

Il peso delle aspettative, la trappola degli stereotipi e quel bisogno, a volte insostenibile, di sentirsi accettati. La parità di genere non è un "tema per donne", ma una questione culturale che modella la libertà di tutti. Di questo si parlerà giovedì 5 marzo 2026, alle ore 20.45, presso il.