P1 finalmente la grande riapertura ad Abano Terme

Da padovaoggi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Abano Terme, la discoteca P1 Disco riapre dopo alcune settimane di chiusura. L'evento di inaugurazione segna il ritorno alla normalità per il locale, che si prepara a riprendere le attività con una serata speciale. La riapertura arriva dopo un periodo di inattività, e il locale si prepara a riproporre il suo spazio di intrattenimento ai frequentatori della zona.

Dopo alcune settimane di stop, torna ad accendersi la musica ad Abano Terme: riapre la discoteca P1 Disco Abano Terme, pronta a inaugurare una nuova fase con un evento speciale.Il grande ritorno è fissato per giovedì 30 aprile con “Remember Angelo Rosa vs Par Hasard”, una serata che promette di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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