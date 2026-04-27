P1 finalmente la grande riapertura ad Abano Terme
Ad Abano Terme, la discoteca P1 Disco riapre dopo alcune settimane di chiusura. L'evento di inaugurazione segna il ritorno alla normalità per il locale, che si prepara a riprendere le attività con una serata speciale. La riapertura arriva dopo un periodo di inattività, e il locale si prepara a riproporre il suo spazio di intrattenimento ai frequentatori della zona.
Dopo alcune settimane di stop, torna ad accendersi la musica ad Abano Terme: riapre la discoteca P1 Disco Abano Terme, pronta a inaugurare una nuova fase con un evento speciale.Il grande ritorno è fissato per giovedì 30 aprile con “Remember Angelo Rosa vs Par Hasard”, una serata che promette di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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