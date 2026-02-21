eric dane come james van der beek aperta una raccolta fondi per sostenere le figlie

La recente scomparsa di Eric Dane, l’indimenticabile interprete del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e di Cal Jacobs in Euphoria, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e il mondo di Hollywood. L’attore si è spento all’età di 53 anni a causa delle complicazioni della SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), una patologia che lo aveva colpito nell’aprile precedente e che è progredita con una velocità superiore a ogni previsione medica. In questo scenario di dolore, gli amici e i colleghi dell’attore hanno deciso di mobilitarsi con un’iniziativa di solidarietà che ricalca quanto già accaduto per altre celebrità colpite da gravi malattie, come James Van Der Beek, per garantire stabilità al futuro della sua famiglia.🔗 Leggi su Cultweb.it

