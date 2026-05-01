Nas a Gaiarine | sequestrati 85 chili di carne senza etichetta

Il 28 aprile, i controlli del Nas di Treviso hanno portato al sequestro di 85 chili di carne prive di etichetta presso un’osteria a Gaiarine. La stessa titolare del locale è stata denunciata per aver violato il protocollo Haccp e aver utilizzato prodotti scaduti. L’intervento si è concluso con il sequestro della merce e l’apertura di un procedimento legale nei confronti della responsabile.

? Cosa sapere Nas di Treviso sequestra 85 chili di carne senza etichetta a Gaiarine il 28 aprile.. La titolare dell'osteria viene denunciata per violazione del protocollo Haccp e prodotti scaduti.. I carabinieri del nucleo Nas di Treviso hanno sequestrato 85 chili di carne presso un’osteria di Gaiarine durante un controllo operativo avvenuto lo scorso 28 aprile. La merce, priva di etichettatura necessaria per stabilire la tracciabilità dei prodotti, includeva anche una piccola quantità di alimenti già scaduti. L’intervento delle forze dell’ordine ha colpito il cuore della gestione alimentare del locale. Oltre al ritiro immediato dei prodotti, destinati alla distruzione, la titolare dell’attività è stata denunciata per la violazione del protocollo Haccp.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nas a Gaiarine: sequestrati 85 chili di carne senza etichetta Notizie correlate Blitz dei Nas di Parma: sequestrati 27 chili di carne scaduta in una macelleriaNel corso della verifica, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 27 chili di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e... Alimenti e carne scaduti e non tracciabili, i Nas sequestrano 27 chili di merceNella Bassa i Carabinieri hanno sequestrato 27 chili di tagli e preparati pronti per la vendita.