Alimenti e carne scaduti e non tracciabili i Nas sequestrano 27 chili di merce

I Nas di Parma hanno sequestrato 27 chili di alimenti e carne scaduti e senza tracciabilità. La scoperta è avvenuta durante un controllo nei negozi di alimentari, dove hanno trovato prodotti che non rispettavano le norme igienico-sanitarie. La merce, potenzialmente dannosa per la salute dei clienti, è stata immediatamente posta sotto sequestro. I controlli sui prodotti freschi e sulle filiere alimentari sono frequenti, per garantire la sicurezza dei consumatori. I gestori dei negozi rischiano sanzioni e chiusure temporanee.

Nella Bassa i Carabinieri hanno sequestrato 27 chili di tagli e preparati pronti per la vendita. Al titolare è stata staccata una maximulta da 2.000 euro per le irregolarità riscontrate La tutela della salute dei cittadini passa inevitabilmente dai controlli sui banchi frigo e sulle filiere dei prodotti freschi, che prosegue a cadenza regolare ad opera dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma. Nelle scorse ore i militari hanno fatto scattare un'attenta ispezione igienico-sanitaria all'interno di una macelleria situata nella zona della Bassa modenese, con l'obiettivo di verificare il rigoroso rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Gravi irregolarità in un market etnico: i Nas di Parma sequestrano 300 chili di carne fresca e 37 chili di cibo surgelato

Carenze igienico-sanitarie e dubbi sul cibo: i Nas sequestrano 65 chili di alimenti e chiudono un supermarket etnico a ParmaDurante un’operazione dei NAS di Parma, sono stati sequestrati 65 chili di alimenti e chiuso un supermarket etnico a causa di carenze igienico-sanitarie e dubbi sulla salubrità dei prodotti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.