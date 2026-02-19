Blitz dei Nas di Parma | sequestrati 27 chili di carne scaduta in una macelleria

I carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato 27 chili di carne scaduta in una macelleria della provincia di Modena. La scoperta è avvenuta durante un'ispezione mirata a verificare la presenza di alimenti non conformi alle norme di sicurezza. Durante il controllo, i militari hanno notato che alcuni prodotti erano stati conservati oltre la data di scadenza, mettendo a rischio la salute dei clienti. La merce sequestrata è stata immediatamente rimossa dal commercio. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità sanitarie.

Nel corso della verifica, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di 27 chili di prodotti alimentari, tra cui tagli anatomici e preparati di carne, per un valore commerciale complessivo di circa 300 euro. La merce è risultata in parte oltre la data di validità e in parte priva delle necessarie indicazioni ulla rintracciabilità, requisito fondamentale per garantire la corretta filiera e la sicurezza del consumatore. A carico del titolare dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 mila euro. L’attività rientra nell’azione costante dei carabinieri del Nas volta a prevenire e contrastare comportamenti irregolari nel settore alimentare, assicurando il rispetto delle normative e la protezione della salute pubblica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Blitz dei Nas: sequestrata una tonnellata e mezza di carne scaduta in una macelleria del ParmenseI servizi dei Nas di Parma hanno recentemente svolto un controllo in una macelleria situata nella zona pedemontana della provincia.

Una tonnellata e mezza di carne scaduta: scatta il sequestro dei Nas, chiusa una macelleriaI NAS di Parma hanno sequestrato una tonnellata e mezza di carne scaduta in una macelleria della zona pedemontana, per un valore di circa 27.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.