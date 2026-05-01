Narni piange Renato Purgatorio | addio al medico e ex sindaco

Narni ha perso Renato Purgatorio, ex sindaco e medico, morto il 30 aprile a Terni. La sua scomparsa segna la fine di un periodo legato alla giunta Bigaroni e al servizio medico nel territorio narnese. Purgatorio è stato una figura nota in città, e la notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo avevano conosciuto.

?? Cosa sapere Renato Purgatorio, ex sindaco di Narni e medico, è deceduto il 30 aprile a Terni. La scomparsa chiude l'epoca della giunta Bigaroni e del servizio medico nel territorio narnese. Il 30 aprile, nel pomeriggio, l'ospedale Santa Maria di Terni ha segnato la fine del percorso di Renato Purgatorio, ex sindaco di Narni e medico che a 73 anni ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale dopo un delicato intervento chirurgico per una frattura al femore. La scomparsa è avvenuta d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narni piange Renato Purgatorio: addio al medico e ex sindaco Notizie correlate Leggi anche: Narni, è morto Renato Purgatorio, ex sindaco e medico in pensione Addio al dottor Lopes: Gela piange il medico e sindaco storicoLa comunità di Gela piange la perdita di una figura centrale della sua storia civile e professionale, il dottor Lopes, scomparso all’età di 91 anni.