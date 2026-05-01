Narni è morto Renato Purgatorio ex sindaco e medico in pensione

E' morto Renato Purgatorio, ex sindaco di Narni e medico in pensione. Renato, che aveva 73 anni, si è spento nelle prime ore del pomeriggio di giovedi 30 aprile all'ospedale "Santa Maria" di Terni dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. In mattinata Renato è stato sottoposto ad un intervento.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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