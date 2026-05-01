Napoli strade cambiano nome | l’azione per le vittime del lavoro

Nella notte, attivisti di Potere al Popolo hanno modificato i nomi di alcune strade a Napoli. Questa azione si collega alla manifestazione del primo maggio prevista a Piazzale Tecchio, dedicata alla tutela dei diritti dei lavoratori. Le modifiche sono state realizzate senza autorizzazione e sono state annunciate come parte di una protesta in vista della manifestazione. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili.

? Cosa sapere Attivisti Potere al Popolo cambiano nomi delle strade a Napoli durante la notte.. L'azione preannuncia il corteo del 1 maggio a Piazzale Tecchio per i diritti lavorativi.. Le strade di Napoli hanno cambiato nome durante la notte per onorare i lavoratori deceduti o privati del lavoro, in un’azione simbolica portata avanti dagli attivisti di Potere al Popolo in vista del 1° maggio. Mentre la città si preparava a celebrare la festa dei lavoratori, il tessuto urbano è stato trasformato da una serie di interventi notturni volti a dare voce a chi non può più parlare. La toponomastica cittadina è stata temporaneamente sovvertita, sostituendo i nomi delle vie con quelli di persone che hanno perso la vita nei luoghi di impiego o di operai coinvolti in procedure di licenziamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, strade cambiano nome: l’azione per le vittime del lavoro Notizie correlate Primo Maggio, Potere al Popolo cambia nome alle strade di Napoli: omaggio a vittime e morti sul lavoroTempo di lettura: 2 minutiNella notte di ieri, Potere al Popolo ha rinominato le strade di Napoli, intitolandole a vittime di sfruttamento,... Per il 1 maggio le strade di Napoli prendono i nomi delle vittime del lavoroPer qualche ora le strade di Napoli hanno cambiato nome, prendendo quello di chi ha perso il lavoro o di chi di lavoro è morto.