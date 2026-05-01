Per il 1 maggio le strade di Napoli prendono i nomi delle vittime del lavoro

In occasione del primo maggio, alcune strade di Napoli sono state temporaneamente intitolate alle persone che hanno perso la vita sul lavoro o che hanno subito incidenti lavorativi. Durante la giornata, i cartelli stradali sono stati sostituiti con nomi che ricordano queste vittime, creando un percorso simbolico attraverso la città. La modifica temporanea ha coinvolto diverse arterie cittadine, offrendo un omaggio pubblico alle persone colpite da tragedie lavorative.

Per qualche ora le strade di Napoli hanno cambiato nome, prendendo quello di chi ha perso il lavoro o di chi di lavoro è morto. L'iniziativa, in occasione del 1 maggio, festa dei Lavoratori, è stata portata avanti nella notte dagli attivisti di Potere al Popolo. Tra i nomi scelti ci sono quelli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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