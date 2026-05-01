Napoli riapre il Cimitero delle Fontanelle | è una svolta per la Sanità

Il Cimitero delle Fontanelle a Napoli riapre ufficialmente il 18 aprile 2026. La decisione viene presa dopo un periodo di chiusura e interventi di manutenzione. La cooperativa La Paranza si occuperà della gestione del sito. La riapertura interessa un luogo noto per la sua storia e il suo ruolo nel patrimonio culturale della città. La data è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

? Cosa sapere La cooperativa La Paranza riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli il 18 aprile 2026.. Il modello sociale gestito nel Rione Sanità riceve il riconoscimento del Presidente Mattarella.. Il 18 aprile 2026, durante un seminario presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, Carlo Borgomeo ha delineato il legame tra leadership sociale e crescita del territorio, fornendo una chiave di lettura fondamentale per la recente riapertura del Cimitero delle Fontanelle a Napoli. L’evento inaugurativo del sito storico della Sanità, che ha la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Arcivescovo Mimmo Battaglia, segna un punto di svolta per l’intero Rione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Napoli Riapre il Cimitero delle Fontanelle

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