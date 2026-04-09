Il Cimitero delle Fontanelle nel Rione Sanità sarà di nuovo accessibile al pubblico a partire dal 18 aprile, dopo un periodo di chiusura. La riapertura avviene con una marcia storica che coinvolgerà i residenti e le autorità locali, segnando un momento di ripresa per questo luogo di memoria. La struttura, conosciuta per le sue ossa e le storie che racchiude, torna così ad essere parte della vita quotidiana del quartiere.

Il Rione Sanità si prepara a un momento di profonda riconnessione con la propria memoria storica: il 18 aprile le porte del Cimitero delle Fontanelle si riapriranno ufficialmente al pubblico. L’evento, che segna la fine di un periodo caratterizzato da interruzioni e incertezze dovute a problemi strutturali, sarà celebrato con una marcia comunitaria che partirà alle ore 9 da Largo Totò, coinvolgendo scuole, parrocchie, organizzazioni del terzo settore e i membri della Comunità di Patrimonio del Rione Sanità. Un modello di gestione tra pubblico e privato per il patrimonio locale. La risoluzione delle criticità che avevano costretto alla chiusura intermittente del sito non è stata solo una questione di ingegneria, ma di visione amministrativa e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità: riapre il Cimitero delle Fontanelle con una marcia storica

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Napoli-Il Cimitero delle Fontanelle riapre ufficialmente il 18 aprile

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