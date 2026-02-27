A Ponticelli, nel quartiere di Napoli, si sono svolti controlli interforze con la polizia, i carabinieri e la polizia metropolitana. Durante l'operazione sono state identificate 232 persone e controllati 186 veicoli. Le forze dell'ordine hanno effettuato verifiche mirate per garantire la sicurezza nella zona. L'intervento si è concluso con questi dati, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Pubblicato l’avviso per fare la domanda Teora (AV): Scarico illecito delle acque reflue industriali. Titolare Denunciato Manovra 2026, Fiola: “Stop a scarichi di responsabilità sui Comuni. Subito confronto con Fico e Morniroli” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Blitz interforze a Ponticelli: Polizia, Carabinieri e Polizia Metropolitana identificano 232 persone e controllano 186 veicoli. Controlli a tappeto nel quartiere di Ponticelli nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti dalla Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Ponticelli, maxi controlli: 232 persone identificate

Maxi controlli a Pomigliano d’Arco: 200 persone identificate e veicoli sequestratiComune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini Napoli: Ospedale San...

Maxi controlli nell'area delle Groane: identificate oltre 100 personeMaxi controlli nell’area delle Groane: 20 agenti impiegati (tra polizia di Stato e polizie locali di Barlassina, Seveso e Lentate sul Seveso); 109...

Temi più discussi: Secondigliano, maxi controlli interforze: denunce e 55 veicoli tra sequestri e rimozioni; Napoli, stretta antidroga: quattro arresti tra Doganella, Ponticelli e Porta Capuana; Napoli, coppia sorpresa a spacciare fuori da un negozio di piazza Bellini: arrestati; Napoli droga nascosa tra le zucche | maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona.

Ponticelli, blitz al Conocal: sequestrati proiettili e drogaNapoli. Un vasto controllo interforze ha messo nel mirino la periferia Est di Napoli. I Carabinieri, con un'operazione coordinata, hanno passato al setaccio i ... cronachedellacampania.it

Napoli, controlli a tappeto nella zona est della città: sequestrati 35 proiettili e 66 dosi di drogaNAPOLI (ITALPRESS) – Continuano i controlli dei carabinieri sul territorio della città partenopea. Siamo nella periferia est della città: Poggioreale, Ponticelli e Barra le zone d’interesse dove milit ... italpress.com

Agenti antidroga in azione a Napoli: cinque arresti tra Ponticelli e centro storico - facebook.com facebook