Napoli Miano tenta la fuga con uno zaino di droga

Durante un servizio di controllo antidroga a Miano, la Polizia ha fermato un giovane che tentava di allontanarsi con uno zaino. Durante la perquisizione, sono stati trovati all’interno sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana. Il ragazzo è stato arrestato sul posto. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali motivazioni dietro il tentativo di fuga o sull’identità del fermato.

Controlli antidroga a Miano: la Polizia intercetta un giovane con hashish e marijuana nascosti nello zaino e lo arresta. Proseguono i servizi straordinari antidroga predisposti dalla Questura di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazionde della Questura di Napoli. Il controllo in via Mianella. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel transitare in via Mianella, i poliziotti hanno notato un giovane che si muoveva con atteggiamento guardingo e che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Miano, tenta la fuga con uno zaino di droga Notizie correlate Napoli Sanità, tenta la fuga in scooter: 33enne arrestato con la drogaInseguimento in via della Sanità: la Polizia ferma un uomo con 21 involucri di hashish e contanti Il controllo della Polizia nel quartiere Sanità... Fiuggi, vede i carabinieri e tenta la fuga. Incastrato con la droga insieme a un 40enneOperazione antidroga nel comune di Fiuggi (Frosinone), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agguato a Scampia: ferito il nipote del boss Lo Russo; Maxi-inchiesta droga Melito, Scampia, Miano e Chiaiano: 27 imputati a giudizio immediato, contestato il metodo mafioso; I reduci del clan Lo Russo nel mirino: due agguati in pochi giorni confermano l'attacco; Gli scugnizzi di Miano i rivoluzionari di Napoli e il campetto dei loro sogni. Torna la libreria a Napoli nord, apre Giunti a Miano: gioia nel quartiereApre una libreria a Miano, quartiere dell'area nord di Napoli, dove i negozi con gli scaffali pieni di libri da sfogliare sono sempre meno. Si tratta della libreria Giunti, che apre all'interno del ... fanpage.it Metro, in arrivo a Miano un’altra stazione dell’arte: «Opere ispirate alla terra»Si allunga l’elenco delle stazioni del metrò dell’arte a Napoli. Parliamo, nel dettaglio, delle fermate che collegheranno Capodichino a Piscinola. Saranno 4: Miano, Secondigliano, Regina Margherita e ... ilmattino.it Domani sabato 25 Aprile saremo aperti regolarmente !! Siamo in via Miano 144 Napoli - facebook.com facebook