Fiuggi vede i carabinieri e tenta la fuga Incastrato con la droga insieme a un 40enne

A Fiuggi, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due uomini di 32 e 37 anni residenti a Vico nel Lazio durante un’operazione antidroga. Uno dei due, alla vista dei militari, ha tentato di scappare ma è stato fermato. Durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti. I due sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Operazione antidroga nel comune di Fiuggi (Frosinone), dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 32 e 37 anni, entrambi residenti a Vico nel Lazio.Il 32enne notato nei pressi di un bar