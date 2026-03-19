Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Napoli durante un inseguimento in scooter in via della Sanità. La Polizia lo ha fermato dopo averlo inseguito e, durante il controllo, ha trovato 21 involucri di hashish e denaro contante. L’intervento si è svolto nel quartiere Sanità, dove gli agenti hanno portato a termine l’arresto.

Inseguimento in via della Sanità: la Polizia ferma un uomo con 21 involucri di hashish e contant i. Il controllo della Polizia nel quartiere Sanità. Nella serata del 17 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio. La fuga in scooter e l’inseguimento. Nel transitare in via della Sanità, i poliziotti hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, accortosi della presenza della pattuglia, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Sanità, tenta la fuga in scooter: 33enne arrestato con la droga

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