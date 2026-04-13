Romelu Lukaku torna a Napoli il 20 aprile, dopo essere stato lontano dagli allenamenti e dalle attività del club. Il giocatore si trova attualmente fuori dalla città e sembra aver interrotto i contatti con la società nelle ultime settimane. La sua assenza si è fatta sentire durante le sessioni di allenamento e le convocazioni ufficiali. Ora si attende il suo rientro, che potrebbe segnare un nuovo passo nel rapporto con il club.

Lontano dagli occhi, lontano da Castel Volturno, e soprattutto lontano dalle direttive della società. Il mistero buffo dell’attaccante belga si arricchisce di un nuovo capitolo fatto di silenzi, rinvii e diplomazie sotterranee. Quanto durerà ancora questo esilio dorato e volontario nelle Fiandre? Quando rivedremo a Napoli l’uomo che doveva essere il perno inamovibile del sistema di Antonio Conte e che invece, tra acciacchi e malumori, si è trasformato in un rebus clinico e disciplinare che sta facendo impazzire i vertici del club? SportMediaset ci racconta l’ultima: “Tendenzialmente ancora una settimana in Belgio. Rientro previsto a Napoli, se il lavoro di recupero proseguirà secondo la tabella stabilita, il 20 aprile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, rientro a Napoli fissato per il 20 aprile

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