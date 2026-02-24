Napoli bimbo morto al Monaldi fari puntati su box e ghiaccio | C’è stata volontà di insabbiamento

Il decesso di Domenico Caliendo, avvenuto dopo un intervento di trapianto di cuore al Monaldi, è collegato a un presunto insabbiamento riguardo alle condizioni del box e del ghiaccio utilizzati. La Procura di Napoli ha deciso di avviare un incidente probatorio per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali omissioni. La famiglia del bambino e i medici coinvolti attendono risposte, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda.

La Procura di Napoli ha chiesto al gip un incidente probatorio sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore al Monaldi. Il pm Giuseppe Tittaferrante, con il coordinamento dell’aggiunto Antonio Ricci e del procuratore Nicola Gratteri, ha iscritto nel registro degli indagati sette medici. E l'avvocato della famiglia del piccolo punta il dito: "C'è stata volontà di insabbiamento". Sotto inchiesta, oltre ai primi sei medici già noti, anche Marisa De Feo, responsabile del percorso trapianti. La dirigente è assistita dall’avvocato Luigi Ferrante. L’equipe partita per Bolzano era guidata da Gabriella Farina, difesa dai legali Dario Gagliano e Anna Ziccardi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Il cuore bruciato al bimbo e l'ipotesi di un 'rabbocco del ghiaccio' tra Bolzano e Napoli: "Usato un box per le bibite fuori norma"

Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: "Fatto il possibile"

