Napoli e il segreto del suo giallo | la ricerca di Antonio Picardi

A Napoli, l’artista Antonio Picardi ha avviato una residenza d’artista presso la Biblioteca Universitaria, che sarà attiva dal 4 maggio. La sua presenza nella città coincide con la scoperta di un mistero legato a un vecchio caso irrisolto, noto come il “giallo”. La residenza prevede incontri e attività pubbliche, rivolte a coinvolgere la comunità locale e approfondire le vicende che circondano questa storia.

? Cosa sapere Antonio Picardi conduce una residenza d'artista alla Biblioteca Universitaria di Napoli dal 4 maggio.. L'indagine cromatica sul giallo del tufo esplora l'identità storica e sociale della città.. Dal 4 maggio al 2 giugno la Biblioteca Universitaria di Napoli, situata in via Giovanni Paladino 39, ospiterà Antonio Picardi per una residenza d’artista dedicata alla ricerca cromatica del Giallo di Napoli. Il progetto rientra nel più ampio programma Ebbra di luce, folle di colori promosso dal Comune di Napoli nell'ambito del Maggio dei Monumenti 2026, trasformando il loggiato della storica istituzione in un laboratorio vivente dove la ricerca artistica si intreccia con la storia del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli e il segreto del suo giallo: la ricerca di Antonio Picardi Notizie correlate Sì o No: Antonio di Pietro e Pierluigi Picardi, a Confidential il dibattito sul referendum giustiziaReferendum Giustizia 22-23 marzo: scontro governo-opposizione su riforma, separazione carriere e Alta Corte. Morto suicida Antonio Meglio, il 39enne che aveva accoltellato la 32enne Alessia Viola a bordo di autobus a Napoli - il giallo delle minacce estorsiveMorto suicida Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì 5 marzo aveva accoltellato ripetutamente la 32enne Alessia Viola a bordo di un autobus...