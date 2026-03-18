Sì o No | Antonio di Pietro e Pierluigi Picardi a Confidential il dibattito sul referendum giustizia

Antonio di Pietro e Pierluigi Picardi sono stati ospiti di Confidential per discutere del referendum sulla giustizia che si svolge tra il 22 e il 23 marzo. Durante l’intervista hanno affrontato le questioni legate alla riforma, alla separazione delle carriere e all’istituzione dell’Alta Corte. Il dibattito si è concentrato sulle opinioni di entrambi riguardo alle proposte di modifica del sistema giudiziario italiano.

Referendum Giustizia 22-23 marzo: scontro governo-opposizione su riforma, separazione carriere e Alta Corte. A Confidential dibattito tra Antonio Di Pietro e Pierluigi Picardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum giustizia, in città l'ex pm Antonio Di Pietro a sostegno del "Sì"A Ravenna si torna a discutere del referendum giustizia con un incontro che vedrà protagonista l'ex pubblico ministero e politico Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustiziaIl pm del pool Mani Pulite ha insistito sulla necessità della separazione delle carriere: “Io voto sì per esperienza professionale”. Una raccolta di contenuti su Sì o No Antonio di Pietro e Pierluigi... Temi più discussi: La seconda giovinezza di Di Pietro, scatenato per il Sì al referendum: dal trattore in Molise alla riforma della giustizia; Di Pietro: Al referendum voto sì, l’autonomia della magistratura non è a rischio; Referendum, Di Pietro a Cesena: Se giudice e pm frequentano gli stessi ambienti associativi si indebolisce il controllo; Referendum giustizia, in città l'ex pm Antonio Di Pietro a sostegno del Sì. Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia: su Sky TG24 il confronto tv tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi ... tg24.sky.it Che tristezza Antonio Di Pietro con la destraCon una certa tristezza ho visto la foto di Antonio Di Pietro con Del Mastro e i baldanzosi esponenti della destra aquilana visibilmente soddisfatti del ... pressenza.com Ne ha parlato Antonio Di Pietro nel webinar organizzato da AIRE SOS a cui ho preso parte: questa riforma rompe le logiche di potere interne e garantisce che gli incarichi siano assegnati secondo merito e trasparenza, non a seconda della fedeltà politica. x.com Da Maurizio Lupi, Alessandro Sallusti e Antonio Di Pietro per il Sì a Rosy Bindi, Gad Lerner, Luca Borzani, Bruno Morchio e Ugo Dighero per il No: tra martedì 17 e giovedì 19 marzo il capoluogo ligure ospita incontri, confronti e chiusure di campagna in vista d - facebook.com facebook