Un uomo di 39 anni, praticante avvocato e con una famiglia benestante, è stato trovato morto suicida in carcere. Era stato arrestato per aver accoltellato una donna di 32 anni a Napoli durante un episodio su un autobus. La stessa persona era sotto cura per problemi mentali e aveva precedentemente ricevuto minacce estorsive.

Morto suicida Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì 5 marzo aveva accoltellato ripetutamente la 32enne Alessia Viola a bordo di un autobus della linea C32, in servizio nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli. Ed è giallo intanto sulle minacce estorsive di cui aveva parlato l'uomo al momento dell'arresto, invocando l'intervento del procuratore capo Nicola Gratteri. Chi era Antonio Meglio 39 anni, laureato in Giurisprudenza alla prestigiosa Federico II di Napoli, Antonio Meglio era conosciuto negli ambienti dell'avvocatura partenopea come persona educata e gentile. Era stato, in passato, praticante presso lo studio di un legale, fino alla morte di questi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morto suicida Antonio Meglio, il 39enne che aveva accoltellato la 32enne Alessia Viola a bordo di autobus a Napoli - il giallo delle minacce estorsive

Articoli correlati

Operata Alessia Viola, la 32enne accoltellata al viso su un autobus a Napoli: “Perché è successo?”È ancora sotto shock Alessia Viola, l’avvocata penalista napoletana di 32 anni accoltellata giovedì sera a bordo di un autobus dell’azienda di...

Napoli, morto suicida il 39enne che accoltellò una sconosciuta sul busSi è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo, Antonio Meglio, il 39enne che lo scorso 5 marzo aveva aggredito e ferito con un coltello un'avvocato...

Approfondimenti e contenuti su Antonio Meglio

Temi più discussi: Avvocata accoltellata sul bus a Napoli, aggressore si suicida in ospedale; Il sangue di camorra torna a scorrere a Marano dopo anni: l’agguato mortale per Palumbo; Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, guerra in Iran: figlio di Khamenei nuova guida suprema; Napoli, accoltella 32enne sul bus e viene arrestato: Volevo vendicarmi di una truffa amorosa.

Antonio Meglio morto suicida in carcere/ Aveva aggredito una ragazza su un bus al VomeroAntonio Meglio è morto suicida: è stato rinvenuto senza vita nel bagno della stanza d'ospedale dove era piantonato, cosa è successo È morto suicida Antonio Meglio. Questo nome probabilmente vi dirà ... ilsussidiario.net

È morto l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta sul bus a Napoli: si è suicidato in ospedaleAntonio Meglio, l’uomo che ha accoltellato una sconosciuta su un bus dell’Anm a Napoli, è morto: si è suicidato in ospedale, dove era già stato ricoverato per un tentativo di suicidio dopo ... fanpage.it

Si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo il 39enne che il 5 marzo, su un #autobus a #Napoli, aggredì con un coltello una #avvocata 32enne. Il gip ne aveva convalidato il fermo in carcere. Antonio Meglio, con una storia di disturbi psichici, era piantonato - facebook.com facebook