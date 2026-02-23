Calvarese | Se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var non ci sarebbero state polemiche

Gianpaolo Calvarese sostiene che l’assenza del Var avrebbe evitato le polemiche nelle partite Atalanta-Napoli e Milan-Parma, a causa di decisioni arbitrali contestate. L’ex arbitro di Prime Video spiega che i problemi derivano da carenze tecniche e di preparazione, che influenzano le valutazioni in campo. Calvarese sottolinea come l’utilizzo del video aiuti a ridurre gli errori e le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La questione resta al centro del dibattito sulla gestione degli arbitri in Italia.

L’ex arbitro e moviolista di Prime Video, Gianpaolo Calvarese è intervenuto A Stile TV per parlare della situazione arbitri in Italia dopo gli ultimi episodi di Atalanta-Napoli e Milan-Parma “Il problema è tecnico e di formazione, ne sono convinto. Gli arbitri hanno dei problemi, sia quelli che vanno in campo che quelli che stanno dietro al monitor. Il paradosso della tecnologia: ieri se in Atalanta- Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var o se fosse stato utilizzato come quando lo utilizzavamo noi, le polemiche non ci sarebbero state. Il Var è stato introdotto per aiutare gli arbitri, non per metterli in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Se ci fosse per i cani di canile tutto l’interesse che c’è stato per Nazgul alle Olimpiadi ci sarebbero meno box occupatiIl cane Lupo Cecoslovacco Nazgul ha attirato l’attenzione globale quando ha invaso la pista di sci durante le Olimpiadi invernali, causando scompiglio nella gara femminile.

Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri…»Massimiliano Allegri ha commentato le recenti polemiche nel calcio, affermando che queste situazioni fanno parte del gioco da sempre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Calvarese: Chiffi e il Var sbagliano doppiamente in Atalanta-Napoli. Ecco perché; L'EX ARBITRO - Calvarese: Se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var o se fosse stato utilizzato come quando lo utilizzavamo noi, le polemiche non ci sarebbero state, difendo Chiffi, è stato coerente; Atalanta Napoli, Calvarese: Il VAR ha sbagliato due volte, manca uniformità; Calvarese: Il VAR sbaglia due volte in Atalanta-Napoli, sia a revocare il rigore sia sul 2-0.

Il commento dell'ex arbitro Calvarese sull'episodio che ha portato al gol del ParmaL'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto su Instagram per commentare la situazione del gol vittoria del Parma a San Siro. Le parole di Calvarese: Parliamo ... milannews.it

Atalanta-Napoli, Calvarese chiama in causa il VAR: la sentenza dell'ex arbitroAtalanta-Napoli continua a far discutere e non potrebbe essere altrimenti. Perché quando una partita viene segnata non da un singolo episodio, ma da una sequenza di interventi contraddittori, il probl ... msn.com

Atalanta-Napoli: il commento dei tifosi dopo gli errori arbitrali di Chiffi Di Mattia Bufi #atalanta #napoli #ilmattino - facebook.com facebook

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com