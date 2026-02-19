Sondaggi con Vannacci cambia tutto | chi ci perde e chi ci guadagna

Vannacci ha influenzato i sondaggi politici, modificando gli equilibri tra le forze in campo. Secondo l’ultimo rapporto Dire-Tecné, i risultati mostrano come alcuni partiti abbiano guadagnato consensi, mentre altri hanno perso terreno. Le variazioni, seppur minime, cambiano la composizione delle alleanze e il peso delle coalizioni. I dati indicano anche un incremento di consensi per alcuni candidati di punta, mentre altri appaiono in calo. Questi cambiamenti potrebbero influenzare le prossime scelte politiche e le alleanze in Parlamento.

Il quadro politico italiano si muove con piccoli scostamenti ma segnali significativi. L’ultimo sondaggio Dire-Tecné fotografa un equilibrio che, pur restando stabile nei suoi assetti principali, evidenzia variazioni percentuali capaci di incidere sugli equilibri interni alle coalizioni e sul confronto tra maggioranza e opposizioni. Leggi anche: Sondaggi, FdI cresce ancora: debutta Futuro Nazionale di Vannacci Centrodestra: Fratelli d’Italia resta primo, Lega in calo. Nel campo del centrodestra, Fratelli d’Italia registra una lieve flessione: -0,2% su base settimanale e -0,3% nel confronto mensile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

