Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni in cui afferma che il Napoli sarebbe coinvolto in un caso legato agli arbitri, riferendosi a questa vicenda come a una “nuova Calciopoli”. Le sue affermazioni hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi del club, che temono possibili ripercussioni. Corona ha specificato che la verità riguarda un aspetto legato a un ex allenatore, senza fornire ulteriori dettagli ufficiali o conferme ufficiali.

Hanno spaventato i tifosi del Napoli le rivelazioni di oggi di Fabrizio Corona riguardo ad un presunto coinvolgimento del club azzurro nel caso arbitri, definito come una “nuova Calciopoli”. La verità è però un’altra: in un’intervista a Radio Club 91, Corona ha chiarito che le rivelazioni sul Napoli riguarderebbero solo vicende di spogliatoio. Corona e il Napoli: “C’è una chicca su una cosa accaduta contro Conte”. Nel suo intervento a Radio Club 91, Fabrizio Corona ha aggiunto nuovi dettagli riguardo alle rivelazioni scottanti che farà riguardo al mondo del calcio: “L’undici maggio farò una puntata sul calcio, dove ovviamente c’è anche la questione Rocchi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli coinvolto nel caso arbitri? Corona chiarisce: la verità riguarda Conte

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