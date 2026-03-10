L’AIA ha precisato che durante il match tra Milan e Inter, Ricci toccò il pallone con la mano, episodio che ha sollevato discussioni. La stessa commissione ha anche fatto riferimento a un altro episodio che coinvolge il Napoli, che ha attirato l’attenzione e generato polemiche. La comunicazione ufficiale riguarda specificamente questi due episodi verificatisi negli incontri recenti.

Chiarendo sull’episodio del tocco di mano di Ricci durante Milan-Inter, l’AIA ha menzionato anche un episodio sul Napoli, che fece polemica. Si parla infatti del tocco di braccio di Denzel Dumfries, giudicato non punibile dal direttore di gara, e che in Open VAR viene usato come punto di riferimento. AIA: “Nessun dubbio, giusto non dare rigore. Coerenti con episodio Dumfries”. Mauro Tonolini, componente CAN ed ex arbitro, ha rivelato a DAZN, nella trasmissione Open VAR, il motivo per cui non è stato assegnato alcun calcio di rigore all’Inter nel finale di gara. Poi, viene citato anche il tocco di Dumfries contro il Napoli. “ Episodio valutato correttamente da Doveri, ci sorprendono i dubbi in giro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Milan-Inter, l’AIA chiarisce e menziona un episodio che riguarda il Napoli

Articoli correlati

Romano chiarisce: “André? Il Milan rimane ottimista, è un discorso che riguarda il Corinthians”Dopo le notizie delle ultime ore relative ai problemi e al possibile ricorso alla FIFA per sbloccare l'affare per André, Fabrizio Romano ha dato...

Inter-Napoli, Open VAR chiarisce sull’episodio del rigore: ecco la spiegazioneUna partita terminata domenica sera, ma che fa e farà ancora parlare, e non solo in termini prettamente calcistici.

Aggiornamenti e notizie su Caso Milan Inter l'AIA chiarisce e...

Temi più discussi: Caso Ricci, l’Aia promuove Doveri: quello del derby Milan-Inter non era rigore. Ecco i 3 motivi; Derby Milan-Inter, l'attesa con due protagonisti: Eranio e Galante. Una vittoria riapre la corsa, Gara speciale e indimenticabile; Chivu: 'Siamo sempre a +7. Il rigore non fischiato? Nulla da dire'; Il Milan l’ha fatto di nuovo.

Inter, dati e statistiche nei derby: nerazzurri a secco di gol negli ultimi due incontriCi avviciniamo sempre più alla partita più importante della stagione. Il Derby. Milan-Inter. Due culture, colori e storie completamente opposte l'una all'altra. Una serata ... milannews.it

Le stagioni contrastanti di Milan e InterUna forte con le forti, l'altra contro il resto delle squadre; il Milan ha vinto due derby, ma l'Inter rimane favorita per lo Scudetto ... ilpost.it

«"CASO CHIUSO: NIENTE RIGORE!" L'AIA PROMUOVE DOVERI E IL MILAN SI GODE IL DERBY SENZA OMBRE!» #MilanInter #Moviola #AIA #Ricci #SerieA #Doveri - facebook.com facebook

L’Aia promuove Doveri: quello di Ricci non era rigore. Ecco i 3 motivi #milan-inter x.com