Fabrizio Corona ha rivelato oggi di aver coinvolto il Napoli in un caso legato agli arbitri, definito come una “nuova Calciopoli”. Corona ha anche affermato che la verità riguarda anche l’ex allenatore del club. Le sue dichiarazioni hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi, che temono possibili ripercussioni sul club e sul campionato. Finora, non sono state fornite ulteriori conferme ufficiali sulle sue affermazioni.

Hanno spaventato i tifosi del Napoli le rivelazioni di oggi di Fabrizio Corona riguardo ad un presunto coinvolgimento del club azzurro nel caso arbitri, definito come una “nuova Calciopoli”. La verità è però un’altra: in un’intervista a Radio Club 91, Corona ha chiarito che le rivelazioni sul Napoli riguarderebbero solo vicende di spogliatoio. Corona e il Napoli: “C’è una chicca su una cosa accaduta contro Conte”. Nel suo intervento a Radio Club 91, Fabrizio Corona ha aggiunto nuovi dettagli riguardo alle rivelazioni scottanti che farà riguardo al mondo del calcio: “L’undici maggio farò una puntata sul calcio, dove ovviamente c’è anche la questione Rocchi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli coinvolto nel caso arbitri? Corona chiarisce: la verità coinvolge Conte

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