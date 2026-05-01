Un dirigente ha dichiarato che l’11 maggio farà un intervento pubblico in cui fornirà dettagli sullo scandalo legato agli arbitri che coinvolge anche il Napoli e l’allenatore Antonio Conte. La comunicazione è stata rilasciata durante un’intervista al quotidiano, nella quale ha annunciato che rivelerà informazioni che potrebbero scuotere il mondo del calcio italiano. La vicenda riguarda accuse e sospetti di irregolarità nelle decisioni arbitrali e coinvolgimenti di diverse parti del settore.

Inter News 24 Caos Arbitri, Corona parla al Mattino e svela nuovi dettagli sullo scandalo che ha coinvolto la Serie A: le sue parole. Intervistato da Il Mattino, Fabrizio Corona torna a parlare e lo fa sul tanto discusso caos attorno a Rocchi e gli arbitri della Serie A. L’appuntamento è per l’11 maggio su Youtube. Corona promette di raccontare lì quella che definisce «la vera Calciopoli 2». Ecco tutte le sue parole. COSA ASPETTARCI «Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti. Esco l’11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte. Non posso dire di più». LA STRATEGIA DEGLI ANNUNCI «È capacità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caos Arbitri, Corona annuncia: «L’11 maggio parlo io e sconvolgerò tutti. Dentro ci sono anche il Napoli e Antonio Conte»

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