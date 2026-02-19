Giuseppe Conte ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato un caso giudiziario senza conoscere i dettagli. Durante la presentazione del suo nuovo libro in Senato, l’ex premier ha sottolineato che la premier dovrebbe imparare a leggere le sentenze prima di parlare pubblicamente. Conte ha anche precisato che nel caso di un migrante algerino non è coinvolto nessun pubblico ministero, contraddicendo le affermazioni di Meloni. Nel frattempo, ha osservato che sia Meloni che Salvini stanno sfruttando le questioni migratorie per alimentare la loro campagna elettorale.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro Operaicidio in Senato: “Vedo che Meloni e Salvini sono in piena campagna referendaria. Tutti questi attacchi alla magistratura sono ovviamente in vista di un referendum dopo che hanno letto i sondaggi. Ci stanno mettendo la faccia, ma la mettono in modo sbagliato”. Per quanto invece “riguarda il caso dell’Algerino, io consiglierei a Giorgia Meloni, visto che non mi sembra che abbia preso una laurea di giurisprudenza in corrispondenza, di non fare comunicazioni video a caldo, di attacco alla magistratura, tra l’altro questa volta è capitata male, perché è un risarcimento civile, non c’entra nulla col processo di riforma costituzionale che riguarda il penale, non c’è nessun pm coinvolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte a Meloni: “Impari a leggere le sentenze. Nel caso del migrante algerino non è coinvolto nessun pm”

Perché è colpa di Meloni e Salvini se abbiamo dovuto risarcire Carola Rackete e il migrante algerinoIl risarcimento di 76mila euro alla Ong Sea Watch e i 700 euro pagati a un migrante algerino sono stati causati dalle decisioni di Meloni e Salvini.

