A Napoli, la formazione non include ancora i quattro presunti titolari, con Anguissa che rimane escluso. Domani alle 18, la partita contro Como si gioca in un campo diverso e l’allenatore sembra preferire non schierare i giocatori più attesi. La scelta si ripete rispetto alle gare precedenti, mantenendo alcuni interpreti fuori dall’undici iniziale.

Giustamente Antonio Conte a Como (si gioca domani alle 18) pare intenzionato ancora una volta a evitare i presunti Fab Four in campo. Bisogna anche arrendersi alla realtà. Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne tutti insieme non funzionano. Vale la pena ricordare che i primi tre, insieme, lo scorso anno hanno vinto uno scudetto. A Parma l’esperimento è miseramente fallito, nel giorno in cui il Napoli ha definitivamente detto addio alle ambizioni di rivincere il campionato. L’escluso sarà ancora una volta Anguissa, almeno così scrive l’edizione napoletana di Repubblica. Probabilmente è una scelta che tiene conto dello stato di forma approssimativo del centrocampista del Camerun che col Napoli di scudetti ne ha vinti due.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli ancora senza i presunti Fab Four, resta fuori sempre Anguissa

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