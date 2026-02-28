Oggi a Verona il Napoli scende in campo con molte assenze a centrocampo. Anguissa rimane fuori, mentre McTominay e De Bruyne sono tra i pochi disponibili. La squadra si presenta con un organico ridotto e privo di alcuni titolari, determinando una formazione di emergenza. La partita si svolgerà con questi giocatori in campo, senza altri recuperi all’ultimo minuto.

Il Corsport. Nessuna forzatura per la schiena di Anguissa. Allo scozzese resiste l'infiammazione tendinea mentre Kdb è nel pieno della fase di riatletizzazione Ni Napoli 25102025 - campionato di calcio serie A Napoli-Inter foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Kevin de Bruyne Anche oggi a Verona il Napoli sarà in formazione di assoluta emergenza. Non recupera nemmeno Anguissa che invece sembrava poter rispondere alla convocazione per la partita di oggi alle 18. Niente da fare. Il calciatore del Camerun resta ai box, così come McTominay e De Bruyne. Nessun rischio e ritorno tra i convocati che slitta alla prossima partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte a centrocampo non recupera nessuno: ancora fuori Anguissa, con McTominay e De Bruyne

Francesco Modugno, noto giornalista di Sky Sport, è stato ospite della trasmissione "Il Bello del Calcio" su Televomero, condotta da Claudia...

