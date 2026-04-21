Corriere dello Sport | Napoli McTominay fuori ruolo | con i Fab Four perde incisività

Durante l'ultima partita, il centrocampista ha giocato fuori ruolo, influenzando la sua efficacia in campo. La formazione del Napoli, con i quattro attaccanti principali, ha mostrato una diminuzione della capacità offensiva rispetto alle gare precedenti. La prestazione complessiva del team è stata definita opaca, risultando la peggiore da quando il giocatore è in rosa. La partita si è conclusa senza reti e con un basso rendimento complessivo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una prestazione opaca, la peggiore da quando è in azzurro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Scott McTominay contro la Lazio ha vissuto una serata da dimenticare, la prima davvero negativa dopo due stagioni ad alto livello. Ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il calo del centrocampista sia strettamente legato alle modifiche tattiche introdotte con il sistema dei Fab Four. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, sottolinea un dato chiave: McTominay rende meno quando viene schierato sulla trequarti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay fuori ruolo: con i Fab Four perde incisività” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il ritorno dei Fab Four: Conte reinventa l’equilibrio” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, i Fab Four sono in crisi: la mossa di Conte per centrare la Champions; Conte e l’obiettivo contro il Parma: vuole la sesta vittoria di fila e conta i Fab Four; Salvione sicuro: Serve confronto Conte-ADL! Fab Four? A Parma non dovevano giocare; CDS – LA FORMULA DEI FAB FOUR NON CONVINCE. ALISSON TITOLARE CONTRO LA CREMONESE?. Corriere dello Sport: Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesaNAPOLI – Continuità e piccoli aggiustamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte sembra orientato a confermare l’ossatura del Napoli visto a Parma, apportando solo qualche modifica ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, riecco Hojlund: tornano i Fab Four, Parma nel mirinoIl Napoli ritrova il suo punto di riferimento offensivo proprio nel momento decisivo della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la vera novità della sfida contro il Parma ... napolipiu.com Napoli, i Fab Four sono in crisi: la mossa di Conte per centrare la Champions - facebook.com facebook Forgione a Radio Tutto Napoli: "I Fab Four non funzionano, è sotto gli occhi di tutti! Alisson merita di giocare" x.com