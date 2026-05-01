Nantes-Marsiglia sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 2 maggio 2026 alle ore 15:00 si terrà la partita tra Nantes e Marsiglia. Dopo il pareggio nel derby contro il Nizza, la squadra marsigliese si trova in una posizione difficile in classifica e ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati saranno resi noti poco prima dell'incontro.

Il pareggio nel derby contro il Nizza ha fatto allontanare ulteriormente il Marsiglia dalla zona Champions, e la trasferta di Nantes per i Phoceens diventa davvero un ultima spiaggia. I canarini nel frattempo hanno pagato dazio nel derby bretone contro il Rennes non approfittando del KO dell’Auxerre e rimanendo a -5 dai diplomats in classifica. Con il Nizza che va a +10 la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiIl pareggio nel derby contro il Nizza ha fatto allontanare ulteriormente il Marsiglia dalla zona Champions, e la trasferta di Nantes per i Phoceens... Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl pareggio nel derby contro il Nizza ha fatto allontanare ulteriormente il Marsiglia dalla zona Champions, e la trasferta di Nantes per i Phoceens... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostico Nantes - Olympique Marseille: analisi e quote; Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Nantes - Marsiglia con quote del match di ligue 1 del 02-05-26; Ligue 1 2025/2026-Nantes - Marsiglia su Sky Sport Arena - Guida TV. Pronostico Nantes-Marsiglia: adesso diventa ufficialeNantes-Marsiglia è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Ligue 1 2025-2026: Nantes-Olympique Marsiglia, le probabili formazioniLa squadra allenata da Halilodzic, sull'orlo del baratro, affronta quella di Beye che invece cerca punti utili per l'Europa. sportal.it