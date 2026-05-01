Nantes-Marsiglia sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Sabato 2 maggio 2026 alle 15:00 si giocherà la sfida tra Nantes e Marsiglia, due squadre impegnate in Ligue 1. Dopo il pareggio nel derby contro il Nizza, il Marsiglia si trova più lontano dalla zona Champions e affronta questa trasferta come un'opportunità per migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati, offrendo uno sguardo alle scelte tecniche di entrambe le squadre.

Il pareggio nel derby contro il Nizza ha fatto allontanare ulteriormente il Marsiglia dalla zona Champions, e la trasferta di Nantes per i Phoceens diventa davvero un ultima spiaggia. I canarini nel frattempo hanno pagato dazio nel derby bretone contro il Rennes non approfittando del KO dell’Auxerre e rimanendo a -5 dai diplomats in classifica. Con il Nizza che va a +10 la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl pareggio nel derby contro il Nizza ha fatto allontanare ulteriormente il Marsiglia dalla zona Champions, e la trasferta di Nantes per i Phoceens... Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiIl secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Nantes - Olympique Marseille: analisi e quote; Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Nantes - Marsiglia con quote del match di ligue 1 del 02-05-26; Ligue 1 2025/2026-Nantes - Marsiglia su Sky Sport Arena - Guida TV. Pronostico Nantes-Marsiglia: adesso diventa ufficialeNantes-Marsiglia è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Nantes vs Marsiglia – 2 Maggio 2026Nel quadro del Ligue 1, la sfida tra Nantes e Marsiglia si giocherà il 2 Maggio 2026 alle 15:00 presso lo Stadio de la Beaujoire. Un appuntamento che mette di ... news-sports.it