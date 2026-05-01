Metz-Monaco sabato 02 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Sabato 2 maggio 2026 alle ore 19:00 si giocherà la sfida tra Metz e Monaco. Il Monaco, guidato dall’allenatore Pocognoli, arriva da due risultati utili consecutivi e punta a raggiungere il sesto posto in classifica. La partita si svolgerà sul campo della squadra in fondo alla graduatoria e rappresenta un’occasione per il Monaco di migliorare la propria posizione. Le formazioni, le quote e i convocati saranno annunciati nelle prossime ore.

Il secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del fanalino di coda Metz. I grenatines sono ufficiosamente retrocessi a 3 turni dalla fine del torneo; anche se teoricamente potrebbero appaiare l’Auxerre la differenza reti li affossa definitivamente. Un verdetto arrivato inesorabile per una squadra che non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl secondo pareggio consecutivo affossa le ambizioni del Monaco di Pocognoli, che cerca almeno di agguantare il sesto posto nella sfida sul campo del... Monaco-Angers (sabato 28 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiCi ha provato ma il Monaco di Pocognoli non è riuscito nell’impresa di ribaltare il 3 a 2 dell’andata e saluta con onore la Champions League: testa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Metz - Monaco; Le immagini dei monegaschi all'opera prima della trasferta a Metz; Ligue 1: preview Metz-Monaco; Metz v Monaco: survival fight meets European push. Tonfo interno del Lens col Monaco, il Psg batte il Metz e torna in testa da soloL'occasione era ghiotta, e il Psg non se l'è lasciata sfuggire. Così dopo l'inatteso tonfo casalingo del Lens, battuto dal Monaco per 3-2, i campioni d'Europa hanno realizzato il sorpasso in vetta ... gazzetta.it L’Anticristo e la lotta contro la Rocca di Sion Michele della Mora Viviamo la fine dei tempi del secondo Avvento L'autore è un monaco che vive nel nascondimento, nella penitenza e nella preghiera in un cenobio di antica fondazione. Ha approfondito lo st - facebook.com facebook