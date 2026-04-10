Materazzi su McTominay | E’ un giocatore incredibile Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi

Da calcionews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Materazzi commenta la cessione di McTominay al Napoli, definendolo un giocatore incredibile e dicendo di non capire come il Manchester United abbia venduto il centrocampista per soli 30 milioni di euro. La trattativa si è conclusa con il trasferimento di McTominay in Italia, portando il giocatore a vestire la maglia del Napoli. La cifra pagata dal club italiano ha sorpreso alcuni appassionati e analisti del calcio.

Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. Vi racconto la mia miglior parata» Conferenza stampa Allegri: «Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio, mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi»

McTominay può tornare al Manchester United? Romano senza dubbi: svelato il pianoScott McTominay è un pilastro imprescindibile per questo Napoli e la sua assenza nelle ultime gare si sta sentendo tantissimo.

Il Manchester United sta valutando una mossa per la stella del Napoli McTominayRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

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Materazzi: La cessione di Scott McTominay al Napoli è il più grande errore di mercato della storiaL'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Marco Materazzi, è stato intervistato da Mundo Deportivo, dove ha parlato anche della scelta del Manchester United di cedere Scott McTominay al Na ... ilnapolionline.com

manchester united materazzi su mctominay eMaterazzi durissimo con lo United: McTominay il più grande errore di mercato della storiaScott McTominay è stato un errore del Manchester United. O meglio, mandarlo via per appena 30 milioni di euro, impacchettandolo direzione Napoli.. tuttomercatoweb.com

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