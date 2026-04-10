Materazzi commenta la cessione di McTominay al Napoli, definendolo un giocatore incredibile e dicendo di non capire come il Manchester United abbia venduto il centrocampista per soli 30 milioni di euro. La trattativa si è conclusa con il trasferimento di McTominay in Italia, portando il giocatore a vestire la maglia del Napoli. La cifra pagata dal club italiano ha sorpreso alcuni appassionati e analisti del calcio.

Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. Vi racconto la mia miglior parata» Conferenza stampa Allegri: «Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio, mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi»

McTominay può tornare al Manchester United? Romano senza dubbi: svelato il pianoScott McTominay è un pilastro imprescindibile per questo Napoli e la sua assenza nelle ultime gare si sta sentendo tantissimo.

Il Manchester United sta valutando una mossa per la stella del Napoli McTominayRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Temi più discussi: Materazzi durissimo con lo United: McTominay il più grande errore di mercato della storia; Materazzi attacca il Man Utd: McTominay peggior errore mercato; Gravina spalle al muro! Min. Sport Abodi attacca: Rifondazione inizi dai vertici FIGC!.

Materazzi: La cessione di Scott McTominay al Napoli è il più grande errore di mercato della storiaL'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Marco Materazzi, è stato intervistato da Mundo Deportivo, dove ha parlato anche della scelta del Manchester United di cedere Scott McTominay al Na ... ilnapolionline.com

Materazzi durissimo con lo United: McTominay il più grande errore di mercato della storiaScott McTominay è stato un errore del Manchester United. O meglio, mandarlo via per appena 30 milioni di euro, impacchettandolo direzione Napoli.. tuttomercatoweb.com

Materazzi: “McTominay Errore storico dello United” Numeri, impatto e rimpianti. Scott McTominay si è imposto al Napoli con una stagione di altissimo livello, e le critiche verso il Manchester United non tardano ad arrivare. A esporsi è Marco Materazzi: “McTo - facebook.com facebook

Milan, il 15 agosto agosto 2026 amichevole contro il Manchester United in Polonia x.com