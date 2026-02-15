La Reggiana rientra da Empoli con un punto | Girma segna su rigore ma non basta

La Reggiana si è portata a casa un punto da Empoli, ma la rete di Girma su rigore non ha evitato il pareggio finale. La squadra emiliana ha giocato bene per gran parte della partita, riuscendo a trovare il gol che sembrava aver portato i tre punti, ma l'ultimo minuto ha cambiato tutto. I padroni di casa hanno trovato il modo di pareggiare, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.

Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 – La Reggiana ha assaporato per 71 minuti il dolce gusto della vittoria, ma non è bastato: a Empoli è finita 1-1. Nelle ultime tre, quindi, per la squadra di mister Rubinacci due pareggi e un successo. Nel primo tempo gol di Girma su rigore (procurato proprio da lui dopo una ripartenza): Reggiana avanti al 26'. L'Empoli poco prima aveva preso una traversa clamorosa con Shpendi, che si rifà nella ripresa. Al minuto 72', infatti, ecco il colpo di testa vincente che beffa, in pallonetto, un impreciso Micai. Un punto che tutto sommato va bene ai granata. La Reggiana sale a quota 25 punti e torna fuori dai playout per un soffio (al pari con la Virtus Entella, ma con migliore differenza reti).