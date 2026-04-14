Belve Giulia Michelini senza filtri | Un mio difetto? Rutto Il circoletto? Ma io sto fuori come una sedia a sdraio! – Il video

Durante l’intervista a “Belve”, trasmessa il 14 aprile, l’attrice nota per le fiction come “Rosy Abate” ha parlato apertamente di sé. Ha menzionato di avere un difetto come il rutto e ha commentato ironicamente sul suo atteggiamento rispetto al circoletto, dicendo di essere “fuori come una sedia a sdraio”. Ha inoltre affermato che molte persone la considerano “pazza”.

«La gente dice che so pazza!». Giulia Michelini, celebre per tante fiction come Rosy Abate, si racconta a Belve, in onda martedì 14 aprile, senza filtri. A proposito di droghe Francesca Fagnani le domanda: «Lei ha detto: alla luce di una recente esperienza, diciamo orientale, sono sempre più convinta che la vita vera non sia sui red carpet di Venezia, ma altrove. Ma era un viaggio lisergico o proprio un viaggio orientale?». Michelini replica: « Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni.Andiamo insieme?». «Chissà che vediamo insieme», chiosa Fagnani divertita e la Michelini punzecchia: « Eh i mostri proprio! ».🔗 Leggi su Open.online

Giulia Michelini a Belve: “Ho provato l’ayahuasca, ho avuto le visioni. Spesso rutto, è liberatorio”Ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile su Rai2, Giulia Michelini regala a Francesca Fagnani un’intervista fuori controllo:...

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