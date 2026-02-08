Sassuolo-Inter formazioni ufficiali | Chivu senza Barella e Calhanoglu c’è Thuram

Questa sera al Mapei Stadium si gioca la 24ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Inter. Chivu decide di partire senza Barella e Calhanoglu, e al loro posto ci sono Thuram e altri cambi. L’Inter cerca punti importanti per restare agganciata alla vetta, mentre il Sassuolo vuole approfittarne in casa. Il match inizia alle 18:00, e i tifosi sono già in fermento.

Il sipario sulla 24ª giornata di Serie A si alza al Mapei Stadium, dove alle ore 18:00 l' Inter di Cristian Chivu affronta il Sassuolo in un incrocio che profuma di trappola scudetto. I nerazzurri, reduci da quattro successi consecutivi, puntano a una vittoria che varrebbe il +8 provvisorio sul Milan, ma devono fare i conti con la cabala e con assenze pesantissime a centrocampo. Nonostante il pronostico penda verso i Campioni d'Italia, la storia recente ha eletto i neroverdi a vera "bestia nera" dei meneghini, un monito che la redazione tecnica ha ben presente alla vigilia di un match che richiede un approccio immediato per evitare pericolosi cali di tensione nel finale.

