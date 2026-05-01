Durante un'intervista, l'ex calciatore ha parlato del suo rapporto con l'allenatore con cui ha lavorato in passato in Italia, sottolineando la sua stima per il tecnico. Ha ricordato le esperienze condivise nella capitale italiana, evidenziando la forza del gruppo durante il periodo di collaborazione. La conversazione si è concentrata anche sui momenti vissuti in squadra e sull'importanza di quell'epoca per la sua carriera.

Radja Nainggolan è tornato a far sentire la sua voce, offrendo una riflessione profonda sul suo passato giallorosso e sul legame indissolubile con il suo mentore, Luciano Spalletti. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, il podcast condotto da Gianluca Di Marzio, Lisa Offside e Stefano Borghi, l’ex centrocampista belga ha analizzato le dinamiche di una Roma che, nonostante l’altissimo tasso tecnico, non riuscì a scalzare il dominio della Juventus, soffermandosi poi sulle criticità della squadra attuale e sull’importanza umana dell’odierno Commissario Tecnico della Nazionale. Il fulcro del suo intervento è stato l’elogio incondizionato per Luciano Spalletti, descritto come una figura cardine non solo per l’evoluzione della sua carriera, ma per l’intero movimento calcistico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nainggolan a Sky: “Spalletti speciale, a Roma eravamo forti”

Notizie correlate

Lang a Sky dopo Galatasaray Juve: «Forti mentalmente, ma nel primo tempo eravamo troppo leggeri. Ritorno? Ecco cosa penso»Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il...

Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli. Spalletti una persona speciale, se fosse stato dall’inizio alla Juve potevano giocarsela»Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina:...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nainggolan a Sky Calcio Unplugged: Spalletti? Per me è una persona speciale. Inter? Un gruppo che sa vincere; Nainggolan: Se ci fosse stato Spalletti dall'inizio, la Juventus se la sarebbe giocata con l'Inter; Nainggolan: Spalletti? Lo adoro, e oggi la sua Juve gioca il miglior calcio d’Italia; Nainggolan: La Roma deve stare sempre nelle prime quattro. Poi il ricordo della rimonta contro il Barcellona.

Nainggolan: Se ci fosse stato Spalletti dall'inizio, la Juventus se la sarebbe giocata con l'InterRadja Nainggolan parla di Luciano Spalletti. Nel corso del podcast Sky Calcio Unplugged, l'ex centrocampista della Roma si è soffermato sull'attuale. tuttomercatoweb.com

Radja Nainggolan, ex giocatore di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione attuale e sulla Juventus di SpallettiRadja Nainggolan, ex giocatore di Inter e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione attuale e sulla Juventus di Spalletti ... juventusnews24.com

Radja Nainggolan impazzisce per Luciano Spalletti L'ex Cagliari, Inter e Roma crede che con il tecnico toscano in panchina da inizio stagione la Juventus poteva giocarsi lo Scudetto "In questo momento gioca il miglior calcio d'Italia", queste le parole de - facebook.com facebook

Un amore mai nascosto quello di Radja Nainggolan per la Roma, un amore dimostrato sul campo fino all'ultima goccia di sudore Giocare per le posizioni alte, puntare ad entrare nelle prime quattro e soprattutto quella partita magica, quel Roma-Barcello x.com