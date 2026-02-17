Lang a Sky dopo Galatasaray Juve | Forti mentalmente ma nel primo tempo eravamo troppo leggeri Ritorno? Ecco cosa penso
Noa Lang ha commentato a Sky la vittoria del Galatasaray contro la Juventus, spiegando che la squadra turca ha mostrato grande determinazione, anche se nel primo tempo ha avuto difficoltà a livello fisico. Lang ha osservato che i suoi compagni sono abbastanza forti mentalmente, ma ha anche ammesso che la fase iniziale della partita è stata troppo leggera. Inoltre, ha espresso il suo pensiero sul possibile ritorno, fornendo qualche dettaglio sulle sue aspettative future.
Noa Lang ha parlato ai microfoni di Sky soffermando su Galatasaray Juve e analizzando la prestazione del turchi contro i bianconeri. Noa Lang, autore di una doppietta in Galatasaray Juve, nel post partita della sfida di Istanbul ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PRIMO TEMPO – « Eravamo troppo leggeri all'inizio. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo anche segnato. Lo spirito dimostrato è stato ottimo e siamo stati forti anche mentalmente, ma il lavoro non è completo ». MOMENTO – « Sono contento qui. Sono un calciatore che ama sentire l'amore dei tifosi.
Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Buruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che la squadra è soddisfatta del risultato, ma sa di dover migliorare prima del ritorno.
Locatelli nel post partita di Galatasaray Juve: «Eravamo scarichi e questo non possiamo permettercelo. Qualificazione? Ci crediamo. Al ritorno metteremo il cuore»Locatelli ha commentato dopo la partita contro il Galatasaray, spiegando che la squadra era stanca e che non può permettersi di giocare così.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
