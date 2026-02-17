Noa Lang ha commentato a Sky la vittoria del Galatasaray contro la Juventus, spiegando che la squadra turca ha mostrato grande determinazione, anche se nel primo tempo ha avuto difficoltà a livello fisico. Lang ha osservato che i suoi compagni sono abbastanza forti mentalmente, ma ha anche ammesso che la fase iniziale della partita è stata troppo leggera. Inoltre, ha espresso il suo pensiero sul possibile ritorno, fornendo qualche dettaglio sulle sue aspettative future.

Noa Lang ha parlato ai microfoni di Sky soffermando su Galatasaray Juve e analizzando la prestazione del turchi contro i bianconeri. Noa Lang, autore di una doppietta in Galatasaray Juve, nel post partita della sfida di Istanbul ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PRIMO TEMPO – « Eravamo troppo leggeri all’inizio. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo anche segnato. Lo spirito dimostrato è stato ottimo e siamo stati forti anche mentalmente, ma il lavoro non è completo ». QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE MOMENTO – « Sono contento qui. Sono un calciatore che ama sentire l’amore dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lang a Sky dopo Galatasaray Juve: «Forti mentalmente, ma nel primo tempo eravamo troppo leggeri. Ritorno? Ecco cosa penso»

