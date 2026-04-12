L’allenatore ha dichiarato di poter svolgere ruoli diversi rispetto a quello di semplice tecnico, come quello di fratello maggiore o figura paterna, affermando che i giocatori non necessitano di un allenatore tradizionale. La sua spiegazione si concentra sulla volontà di offrire supporto e presenza oltre l’aspetto tecnico, sottolineando che il rapporto con i calciatori va oltre le competenze sportive. La sua posizione è chiara e senza ambiguità.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Como Inter, Bastoni ancora sommerso dai fischi al Sinigaglia: Ambrosini in telecronaca prende posizione! Ecco cosa è successo Bologna, Italiano sicuro: «Vittoria meritata per quello che abbiamo fatto vedere. Su Orsolini e Bernardeschi vi dico questo» Lecce, Di Francesco sicuro: «Non bisogna mollare, perchè mancano sei partite.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Zerbi sicuro: «Posso essere un fratello maggiore, un padre, non hanno bisogno di un allenatore. Vi spiego perchè»

De Zerbi dopo il KO col PSG per 5 a 0: «Chiedo scusa ai tifosi. Futuro? Parlerò col club! Non ho rimpianti, vi spiego perché»Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.

Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore»Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio...