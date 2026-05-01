Un noto giornalista ha annunciato che, oltre a Frattesi, in estate lasceranno la squadra anche Luis Henrique e Diouf. La notizia riguarda i piani di mercato di una squadra di calcio di prima divisione, che prevede cambiamenti nella rosa nei prossimi mesi. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di queste partenze o sui club di destinazione. La situazione viene confermata come parte di una strategia di rinnovamento per la squadra.

di Alberto Petrosilli Musmarra, noto giornalista, ha svelato le mosse in uscita dell’Inter in estate: oltre Frattesi partiranno anche Luis Henrique e Diouf. L’ Inter pianifica con estrema attenzione le manovre per il 2027. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’esperto di mercato Alfio Musmarra ha tracciato, tramite il proprio canale YouTube, le linee guida della prossima rivoluzione nerazzurra. PAROLE – « Sappiamo lo stato dell’arte e i nomi che circolano. Frattesi sarà certamente uno di quelli che saranno sacrificati e a me spiace tanto, ma sa già qual è il suo destino e che non potrà stare più all’Inter. L’Inter vuole un Koné, uno che ti alza il livello è Curtis Jones, già trattato a gennaio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Musmarra svela: «Oltre Frattesi partiranno anche questi due calciatori in estate»

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