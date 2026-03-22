Condò ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la partita della Juventus contro il Sassuolo sottolineando come i due punti persi sono gravi. Il pareggio interno della Juventus contro il Sassuolo ha scatenato un acceso dibattito negli studi televisivi, dove i volti noti del giornalismo sportivo hanno analizzato le crepe mostrate dalla formazione bianconera. Tra le analisi più lucide e severe spicca quella di Paolo Condò, che ai microfoni di Sky Sport ha tracciato un bilancio preoccupante per le ambizioni stagionali della squadra di Spalletti. Secondo il noto opinionista, il passo falso casalingo rischia di compromettere seriamente la corsa verso l’Europa che conta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Condò sulla Juve: «Un risultato grave per le ambizioni dei bianconeri. Questi due calciatori mi hanno deluso»

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