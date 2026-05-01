In tribunale in California, il CEO di una società tecnologica ha ammesso che il suo team ha utilizzato tecniche di distillazione sui modelli di OpenAI per sviluppare un prodotto chiamato Grok. Questa tecnica permette di creare versioni più leggere di modelli complessi, ma potrebbe mettere in discussione il vantaggio competitivo di alcuni grandi laboratori del settore. La questione coinvolge anche le pratiche di utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

? Cosa sapere Musk ammette in tribunale California che xAI ha usato modelli OpenAI per Grok.. La tecnica della distillazione sfida il vantaggio competitivo dei grandi laboratori tecnologici.. Durante l’udienza iniziata questa settimana in un tribunale federale della California, Musk ha ammesso davanti al giudice che xAI ha utilizzato tecniche di distillazione basate sui modelli di OpenAI per l’addestramento di Grok, confermando una pratica ritenuta comune nel settore tecnologico. Il contesto della testimonianza si inserisce nella complessa battaglia legale promossa da Musk contro OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman. L’imputato sostiene che la società abbia tradito la sua missione originale di ente non profit per trasformarsi in una struttura orientata al profitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk: Grok ha usato tecniche di distillazione dai modelli OpenAI

Elon Musk’s Grok Surpasses DeepSeek To Become Third-Biggest AI Chatbot

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