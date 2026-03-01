Grok e la strage in Iran | perché l’IA di Musk ha fallito il fact-check sulla scuola di Minab

L’intelligenza artificiale di X, chiamata Grok, ha generato problemi dopo aver diffuso informazioni errate sul bombardamento di una scuola a Minab, in Iran. La piattaforma ha fornito dati inaccurati che sono stati rilanciati come fatti certi, causando confusione tra gli utenti. Questo episodio mette in evidenza le difficoltà dell’IA nel garantire la corretta verifica delle notizie.

L’intelligenza artificiale di X, Grok, è diventata la principale fonte di disinformazione sul bombardamento della scuola di Minab, in Iran. Secondo l’algoritmo di Elon Musk, noto per la sua inaffidabilità, i video del disastro sarebbero “vecchie immagini di Kabul 2021”. Ma si tratta di un errore colossale in quanto le immagini sono attuali e geolocalizzate, smentite soprattutto dal confronto con le vere immagini del fatto avvenuto a Kabul nel 2021. Per chi ha fretta. Molti utenti negano il bombardamento alla scuola iraniana citando come prova una risposta di Grok.. L’IA sostiene che i filmati risalgano all’attentato di Kabul del maggio 2021.. L’analisi OSINT smentisce l’Intelligenza Artificiale di Elon Musk: le architetture confermano che il video è stato girato in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

L'aggiornamento di Grok è in ritardo? Starebbe imparando a giocare bene a Baldur's Gate 3Elon Musk avrebbe rinviato il rilascio di un aggiornamento di Grok, chatbot generativo di xAI integrato in X, perché insoddisfatto delle risposte su Baldur's Gate 3. Intanto emergono polemiche sui con ... hwupgrade.it

Iran, Jerusalem Post: La piattaforma IA Grok aveva previsto la data dell'attaccoQuando la mattina di sabato 28 febbraio Israele e Stati Uniti hanno lanciato attacchi coordinati contro l'Iran, in pochi minuti si è diffusa anche la notizia che la piattaforma di intelligenza artific ... msn.com