In tribunale, Elon Musk ha testimoniato in un procedimento legale contro Sam Altman riguardo alla trasformazione commerciale di OpenAI. La causa riguarda presunte divergenze sulla gestione e le decisioni prese durante la transizione dell’azienda verso il settore commerciale. Musk ha illustrato le sue opinioni e le sue preoccupazioni sullo sviluppo tecnologico e sulle scelte strategiche, mentre i giudici ascoltano attentamente le sue dichiarazioni.

? Cosa sapere Elon Musk depone in tribunale contro Sam Altman sulla trasformazione commerciale di OpenAI.. La causa contesta il passaggio della società da organizzazione umanitaria a entità profit.. Durante la fase testimoniale aperta oggi in tribunale, Elon Musk ha affrontato le prime domande relative alla sua causa contro Sam Altman, delineando un quadro della propria biografia che ha faticato a sostenere le accuse di tradimento della missione originaria di OpenAI. Il procedimento legale, innescato nel 2024, vede il proprietario di Tesla contestare la trasformazione di OpenAI da organizzazione umanitaria senza scopo di lucro a entità orientata al profitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso OpenAI: Musk in tribunale tra fragilità tecniche e vecchi scontri

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