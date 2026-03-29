Ensemble Kuraia sotto i riflettori | Quando la musica è creatività

Alle 21, nell’ambito della rassegna Serico Tonale organizzata da Istantanea, si esibirà l’Ensemble Kuraia nel teatro del Torrione San Giovanni in via Rampari di Belfiore. La performance si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e sarà accessibile al pubblico presente nel rispetto delle normative di sicurezza. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali previste dalla manifestazione.

Oggi, alle 21, per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea, sul palco del Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore ci sarà Ensemble Kuraia. Fondato nel 1997 da María Eugenia Luc, il gruppo si esibisce regolarmente in importanti festival e istituzioni tra Europa e America Latina, affermandosi come riferimento della musica contemporanea. La critica lo riconosce per l’eccellenza interpretativa, la solidità e l’alta qualità artistica. I suoi progetti uniscono innovazione e interdisciplinarità, con collaborazioni come quella con Yoko Ono. Attivo anche in ambito educativo e discografico, Kuraia promuove la musica contemporanea con programmi, commissioni e riconoscimenti internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ospite di Serico Tonale a Ferrara l'Ensemble Kuraia Domenica 29 marzo, ore 21.00, al Jazz Club di Ferrara arriva lEnsemble Kuraia formato da María Eugenia Luc, (direzione artistica), Xabier Calzada (flauto), Sergio Barranco (clarinetti), Berta Fresco (pianofo - facebook.com facebook