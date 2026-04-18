premio celli poker di talenti sotto i riflettori

Nella 45ª edizione del Premio Giornalistico Mario Celli sono stati riconosciuti quattro professionisti: Laura e Silvia Squizzato, Federico Fazzuoli e Luca Luchini. La cerimonia si è svolta oggi, con la consegna dei premi ai vincitori. L’evento ha coinvolto rappresentanti del settore giornalistico, che hanno partecipato alla premiazione in una cornice formale e ufficiale.

Laura e Silvia Squizzato, Federico Fazzuoli e Luca Luchini sono i premiati della 45ª edizione del Premio Giornalistico Mario Celli. L’attenzione al riconoscimento è mostrata dal numero e dall’affetto palpabile dei presenti in Sala della Lupe a Palazzo Pubblico: "Mario Celli – ha ricordato il sindaco Nicoletta Fabio – è una figura di riferimento della vita giornalistica e culturale cittadina e il premio è una sorta di ponte tra tradizione e innovazione. La nostra città continua a credere nel valore delle persone, non solo per competenza, ma per la loro umanità". Maria Pia Corbelli, anima del Premio, ha poi introdotto i premiati: Laura e...🔗 Leggi su Lanazione.it

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